女黑馬選主席 潘維剛24日宣布

我要評比

中國國民黨主席選舉可望出現第6位參選人，前國民黨籍立委潘維剛今天表示，是否參選黨主席24日宣布。據了解，潘維剛的參選機率相當高。

國民黨主席選舉競爭激烈，已有5人宣布參選，包括黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、台北農產運銷公司總經理韓國瑜、前國民黨副主席詹啟賢。

今年2月初，傳出潘維剛可能參選，經過一個多星期審慎評估，潘維剛下午受訪表示，她22日會發採訪通知，24日召開記者會宣布是否參選。

記者追問透過什麼形式發布採訪通知，潘維剛說，會以簡單的方式，這次是「不一樣的選舉」。1060219

(中央社)