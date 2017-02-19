一例一休要調整 勞動部：毫無所悉

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針對工商團體指出總統蔡英文指示將調整一例一休，勞動部次長郭國文今天回應指出對此事毫無所悉，但會持續傾聽工商團體的意見並協助適應、宣導。

總統府也指出，勞基法修法的目的，在於改善勞動條件，完成修法並且陸續實施之後，包括勞工全面實施週休二日，增加年輕與初就業勞工特休，以及全國國定假日回歸一致，現在都已經透過修法來落實。

關於產業界的相關意見，政府部門會持續關注並了解相關的建議。行政院也正持續強化宣導能量，讓各部會、機關善盡說明、輔導責任，協助業者了解政府政策並落實新制度。

工總等7大工商團體完成「1例1休對產業影響問卷調查」，證實漲價、出走會成真。工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻表示，1例1休上路後，加班費大增，企業界不敢給勞工加班，勞工無法多賺點錢養家；企業界人力不足，也不敢接大單，接單流失；就連外商不敢來台投資，台商也不敢回流了。

秦嘉鴻說，蔡總統也有指示要做調整，他下週也會跟勞動部長林美珠會談。

對此，郭國文表示毫無所悉，一例一休上路，勞動部一直在努力宣導並協助工商團體適應，目前未獲得相關指示，但會持續傾聽了解工商團體的意見。1060219

(中央社)