一例一休要調整 勞動部：毫無所悉
針對工商團體指出總統蔡英文指示將調整一例一休，勞動部次長郭國文今天回應指出對此事毫無所悉，但會持續傾聽工商團體的意見並協助適應、宣導。
總統府也指出，勞基法修法的目的，在於改善勞動條件，完成修法並且陸續實施之後，包括勞工全面實施週休二日，增加年輕與初就業勞工特休，以及全國國定假日回歸一致，現在都已經透過修法來落實。
關於產業界的相關意見，政府部門會持續關注並了解相關的建議。行政院也正持續強化宣導能量，讓各部會、機關善盡說明、輔導責任，協助業者了解政府政策並落實新制度。
工總等7大工商團體完成「1例1休對產業影響問卷調查」，證實漲價、出走會成真。工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻表示，1例1休上路後，加班費大增，企業界不敢給勞工加班，勞工無法多賺點錢養家；企業界人力不足，也不敢接大單，接單流失；就連外商不敢來台投資，台商也不敢回流了。
秦嘉鴻說，蔡總統也有指示要做調整，他下週也會跟勞動部長林美珠會談。
對此，郭國文表示毫無所悉，一例一休上路，勞動部一直在努力宣導並協助工商團體適應，目前未獲得相關指示，但會持續傾聽了解工商團體的意見。1060219
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。