台東首例 山老鼠殺山豬向原民道歉
台東縣陳姓民眾涉嫌盜砍700歲牛樟樹幹，陳男今天殺2頭山豬向原住民道歉，取得祖靈和長輩的原諒，這也是首次有外人因砍樹向部落道歉。
保七總隊第9大隊去年12月間偵破山老鼠盜砍台東縣鹿野鄉永康部落後山的700歲牛樟樹，逮捕陳姓等7名嫌犯，當中陳姓嫌犯是漢人遭到收押。春節後，檢察官偵結將7人提起公訴，法院解除收押。
陳男解除收押後，感覺自己犯下大錯，多次到永康部落，希望向部落布農族人道歉。部落長輩表示，要道歉必須依循傳統方式，殺豬、告知祖靈、取得長輩同意。
陳姓民眾今天下午向部落買了2頭豬，委託部落宰殺，村長廣播通知族人集合，討論是否原諒陳姓民眾。
首先由部落長輩以宰殺的豬祭拜祖靈，告訴祖靈，族人今天有一件大事，「有漢人錯錯事，要向族人道歉，族人要徵求祖靈的意見」。接著，由陳男雙手合十向祖靈道歉，並且希望祖靈原諒，經擲杯獲得祖靈同意。
部落長老討論後，詢問族人「祖靈已同意原諒陳姓民眾，大家是否也願意同意原諒」，族人鼓掌也表示願意原諒。
「永康滿馬那努文化團」團長王清和告訴族人，祖靈和長輩都接已受陳姓民眾的道歉，因此永康部落也願意他的錯誤，同時希望他記取教訓，日後不得在到山林，做出破壞山林的事。
陳男向族人三鞠躬，他說，不該到山上拿斷木，他不知道事情那麼嚴重，「請求給我一次機會」，他誠心誠意向族人與社會大眾道歉。
他說，犯了這個錯，付出慘痛代價，「拚了一輩子，什麼都沒有了」，還拖累老婆和家人奔波、煩惱。
陳男也澄清，當時砍的是一棵木頭的斷木，不是活木，這些證據都在林務局的集貨場，和媒體所報導有出入。王清和表示，過去經常有山老鼠進入山區做出破壞山林的事，但這是第一次有人敢出來向族人和社會道歉。1060219
(中央社)
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