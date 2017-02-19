台維斯盃／海峽大戰未開胡　中華遭中國隊完封

彭賢尹第5點2比6、6比3、6比7(4)不敵張之臻。(網協提供)

台維斯盃亞大區一級中華隊與中國的「海峽大戰」，19日進行最後兩點單打賽事，中華隊派出小將李冠毅登場磨練，最後一點則推出「小毛」彭賢尹應戰，不過中華隊最後兩點都未能突破開胡，最終0比5痛失五點慘遭中國隊完封，下一輪賽事將待9月登場。

中國隊18日拿下第3點雙打勝利，提前晉級下一輪。按台維斯盃規定第4、5點仍需舉行，中華隊原定第4點的莊吉生受傷，改派小將李冠毅交手李喆，李冠毅開賽7比5奪首盤，但先勝後衰，尤其老將李喆擊出7記Ace球，最終李冠毅7比5、2比6、6比7(3)告負。

小將李冠毅7比5、2比6、6比7(3)不敵中國老將李喆。（網協提供）

第5點彭賢尹迎戰張之臻，「小毛」在讓出首盤後，次盤以6比3扳平，但決勝盤雙方多次底線來回，一路逼到搶七決勝，無奈張之臻發球強勁，中華隊最終2比6、6比3、6比7(4)無緣開胡。

儘管無緣勝利，但小將李冠毅獲得實戰經驗，坦言亞大區一級壓力與二級時確實不同，也趁機檢視自己與盧彥勳一同冬訓成果，「不管是在體能或是心理層面的狀況都調整得很好，很可惜只差一點就能贏。」 9月賽事將視4月南韓與紐西蘭戰果才能決定，若是對戰紐西蘭，中華隊將當地主，否則就將作客南韓。

(中時電子報)