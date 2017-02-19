葉菊蘭約訪海旅會長 旅遊業者：沒九二共識一切免談

以華膳空廚董事長身份代表華航被選為臺灣觀光協會會長的葉菊蘭，接受媒體訪問表示，自己沒主張過臺獨，而推動兩岸觀光交流，自己將拜會大陸海旅會臺北辦公室主任滿宏衛，希望有機會訪問大陸。不過葉菊蘭表示，自己不會持臺胞證進大陸。

對此，熟悉兩岸觀光旅遊市場生態的資深業者業者表示，所有兩岸事務都是「政治」，如果「角度不對、態度含糊」，則「說什麼都是嘴巴喊喊」，旅行公會全國聯合會前祕書長、現任旅業管理顧問公司負責人許高慶認為「沒有九二共識，什麼都別想談」。

民進黨執政，陸客來臺旅行市場急凍，去年8月起更開始出見斷崖式崩塌，去年全年來臺陸客較前年大減67萬人次、年減16.07%，是2008年開放陸客來臺旅行後首見負成長，臺灣Inbond旅遊成長率只剩2.4%，創下13年新低。

到了今年，陸客來臺旅行市場未見起色，照過往經驗農曆年後3月起陸客來臺市場將進入旺季，但自由行與陸客送件情況只有過去3成。彼岸更傳出，大陸方面更將以不同的技術干預措施，對陸客來臺人數進行總量制，目標是將今年全年遊臺旅客降至150萬人次。有業者悲觀認為，臺灣觀光今年要再展現「千萬人次觀光大國風範」，恐怕無望，觀光產值更可能跌到谷底。

對於葉菊蘭表示，願意與對岸互動，卻不願持臺胞證赴彼岸，旅遊業者認為，雖然在葉菊蘭出任觀光協會會長之前兩岸觀光即已急速降溫，但臺灣觀光協會過去長期扮演觀光局的「白手套」、「馬前卒」，「臺獨教教母」圖騰鮮明的葉菊蘭出任臺灣觀光協會會長，原本就已讓不少業者擔心兩岸觀光交流「後面怎麼走」。如今葉菊蘭稱「不拿臺胞證進大陸」，雖明確表達了立場，卻也讓觀光旅遊業者更憂心。

資深旅遊業者指出，兩岸觀光交流的基礎，是建立在彼此相互承認對方的發出的身份證件上，如今葉菊蘭說不拿臺胞證，不啻推翻了過去巷兩岸觀光交流辛苦建立的基礎。因此，有業者說，雖然總統蔡英文稱「維持現狀」，如今此一「現狀」已被打破，並將落入彼岸「改變現狀的是臺灣而非大陸」的口實。

(工商)