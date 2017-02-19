租約到期! 香港學者：大陸不許台灣再用中華民國

香港科技大學教授丁學良（見圖）提出「台灣的『中華民國』大禮服還能穿多久」的觀點。（中新社）

儘管心裡不認同「中華民國」，蔡政府上台後仍拿它借殻上市，但這一詞能生存至今，其實是得到大陸某方面的默認。不過，香港學者在外媒指出，中國大陸現在發現這樣並不划算，打算收回出租台灣的「中華民國」大禮服。

《金融時報中文網》報導，香港科技大學教授丁學良撰文，提出「台灣的『中華民國』大禮服還能穿多久」的觀點。他在文中表示，允許小小的台灣借用『中華民國』這套大禮服，迄今一共有2次，但出借方並非是同一家。

第一次的出借方，自然是原本在中國大陸執政的國民黨。撤退到台灣去的國民黨，1949年生死一線間的關頭，盡量把支撐中華民國這個政治象徵的所有東西，都一一搬到台灣來。披掛著「中華民國』大禮服的台灣社會，既為此付出了沉重的代價，也由此獲得了巨量的實惠，至今仍然沒辦法整理出一份朝野均能夠認可的完整帳單。

第二次的出借則發生在李登輝和陳水扁任期交接點的1990年代末期，直至馬英九任期結束的2016年，中共對台工作系統成了允許台灣借用『中華民國』大禮服的中流砥柱。

丁學良認為，若無這位新的出借方運用諸般有形無形大力，僅靠人在台灣的那部分中國國民黨鐵桿成員，是很難在近20年的漫長跨度裡讓台灣社會繼續披掛這件外套的。台灣要換外套的人愈來愈多，理由愈來愈層出不窮。

有些觀察家分析，中共不遵行簡單的政治邏輯，允許台灣借用這件愈來愈不合身的大禮服，實在是一廂情願，指望台灣各界不要走上一條不歸路。然而，台灣社會從這位新的出借方接過這件大禮服，實惠也得了不少，諸如經貿利益、優待台灣居民到大陸就業就學、外交邦國不被摘除等等。

不過，中共作為新的出借方，近年來愈看愈盤算，愈是感到得不償失：台灣借用這件大禮服，能拿到的實惠盡量拿，能不作出的讓步盡量不作。這種不滿並非從蔡英文執政才開始，在馬英九執政的後半期就已經日積月累。蔡團隊的上台，是把出借方的不滿從量變轉為質變。

摘除「中華民國在台灣」的外交邦國的操作就此啟動，22個減為21個。中共對台工作系統的決策層顯然已經跨過了一個新門檻，不讓台灣老是借用那件大禮服又不付出高額租金。借用到期！

丁學良說，若所有外交邦國都被摘除了，「中華民國在台灣」不就只剩下台灣自己、此一國號不就被消名了嗎？而台灣又不能成為一個僅以自己為名義的國際法體系的成員，那以後的路怎麽走呢？且不論上台下台的政客們，還有2300萬的普通民眾怎麼辦？

丁學良認為，兩岸斷然分開也有害，強制連接也有害；最合乎自然的，是保持有距離的合而不一。

(中時電子報)