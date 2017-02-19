新北農會選舉出爐 投票率71.81％

新北市24家基層農業19日辦理代表與小組長選舉作業，全市有投票權的農會會員總人數4萬2109人，實際投票人數3萬239人，總投票率71.81％，共選出農事小組長271人、副小組長217人、會員代表830人，投票狀況良好，沒有違規通報，名單將公布在各區農會。

(中時)