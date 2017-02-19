蔡明晉澳洲移訓展實力 享受首次入選國家隊

蔡明晉澳洲移訓熱身賽中表現出色。(周鎮宇攝)

富邦悍將投手蔡明晉，今年經典賽生涯首次披上國家隊戰袍，日前中華隊澳洲移訓，曾出賽兩場，各投1局，都繳出無失分表現，他謙虛自評，第一場登板還有點生疏，不過第二場就又在掌握之中。

蔡明晉在澳洲移訓兩場登板，共投兩局無失分表現，僅被擊出1支安打，其中第二場比賽，還飆出2次三振，他指出，在澳洲跟當地球隊打球，跟在台灣的棒球風格有點不一樣，可以讓自己增加比賽的強度。

針對經典賽用球，不管台日韓都有球員反應球較滑較大，蔡明晉說，目前已經適應兩個月，感覺已經沒有什麼問題了。

生涯首度披上國家隊戰袍，也將是首度踏進巨蛋型的室內球場，蔡明晉表示，很享受，可以跟各國球頂尖球員對決，自己就是正常發揮，表現出自己的能力。

(中時電子報)