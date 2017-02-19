金正男大馬遇刺 北韓僑民低調再低調
馬來西亞僅此一間的北韓餐廳讓人得以一窺不為人知的北韓生活樣貌，但北韓領導人金正恩異母兄長金正男在大馬遇刺之後，警衛就阻擋顧客上門，餐廳大門深鎖至今。
法新社報導，在大馬，最能代表北韓人的地方非「平壤高麗菜」（Pyongyang Koryo）這間餐廳莫屬。在大馬的北韓人約有1000人，除了商界菁英，也包括對金正男遭冷戰手法暗殺案應一無所悉的尋常勞工。
「平壤高麗菜」位於大馬首都吉隆坡1個寧靜的住宅區內，女服務生平時身穿傳統服飾，常獻上歌舞娛樂顧客，但餐廳旁的住戶表示，就連餐廳開門營業時，這些年輕的女服務生和外界也幾乎沒有接觸，因為她們通常都是由專車接送往來宿舍和餐廳。
和餐廳共用後巷的汽車修理廠老闆傑克‧劉（JackLiew, 譯音）表示：「我們看過這些女性被接來又接走，她們從沒走過這條路，也沒跟任何人說過話。」
「每次我想望進他們後院，門都被遮了起來，什麼也看不到。」
其他住戶也表示看過這些北韓工作人員，但沒跟他們說過話，只說那些女服務生「非常漂亮」。
南韓全國統一諮詢委員會（National UnificationAdvisory Council）馬來西亞分會負責人亞力克斯‧黃（Alex Hwang, 譯音）表示，旅居大馬的北韓菁英可能知道暗殺一事，但也都保持低調。亞力克斯‧黃表示，就算他們知道這個消息，回家和家人朋友講起金正男遇刺一事時，也一定會考量再三。1060219
(中央社)
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