清境農場奔羊節熱鬧 一女遭馬撞傷插曲

清境農場今天舉辦場慶暨奔羊節活動，現場「百羊奔騰」非常有趣，吸引大批遊客拍照，但事前發生插曲，1名遊客遭馬撞傷。

清境農場今天舉辦56週年場慶暨奔羊節活動，由於是全台唯一可體驗高山牧羊樂趣的活動，吸引眾多人潮參加，可愛綿羊遊走園區步道，遊客則跟在後，或在步道旁拍照等候綿羊迎面而來，充滿歡樂氣氛，另外，榮民文物館整修完成，也選在今天啟用。

奔羊節開始前，一名40歲吳姓女遊客在清境農場觀山牧區遭脫韁馬匹撞傷，意識清楚無大礙，送往台中榮民總醫院埔里分院治療及觀察，判斷吳女有輕微腦震盪，農場派員到醫院關心傷者，後續賠償有門票所含的保險可理賠給付。

清境農場表示，奔羊節場地在青青草原、國民賓館，活動由埔里鎮溪南國小鑼鼓揭幕，接著進行逗趣綿羊剪毛秀，再集合象徵「健康久久」99隻羊，由牧羊人領著牧羊犬趕著羊隻移動，也邀遊客體驗當牧羊人，奔羊歷時1個小時，羊群最後集結國民賓館接受遊客歡呼。

清境農場表示，春暖花開之際，梅花、櫻花、桃花等百花盛開，滿山遍布嬌豔花朵，尤其吉野櫻正值綻放高峰，花期估可持續到3月中旬；榮民文物館展出清境農場開拓史、地區觀光解說，陳列文物逾30種，搭配影音介紹，深具歷史教育及可看性。1060219

(中央社)