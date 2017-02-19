西國遣台詐騙犯至陸 陸委會遺憾抗議
西班牙政府日前決定，將200多名台籍詐騙犯引渡至中國大陸。陸委會今天指出，中華民國是主權獨立國家，有完整的司法管轄權，對於台籍嫌犯將被遣送到大陸，已向陸方表達深切遺憾與抗議。
外交部稍早表示，西班牙政府17日在內閣部長會議中決定，將去年12月涉及電信詐騙案被逮捕的269名中華民國國籍及陸籍嫌犯引渡至中國大陸，外交部對此表示遺憾。
對於200多名台籍電信詐騙犯將被引渡至中國大陸，行政院大陸委員會今天發布新聞稿指出，中華民國是主權獨立國家，有完整的司法管轄權，不會因為中國大陸任何作為而有所改變。
陸委會認為，陸方片面的主張與作法，不僅損害兩岸合作與信賴基礎，也漠視台灣「雙方各自帶回己方人員依法審理」的呼籲。
陸委會說，在獲知中國大陸擬將台灣涉案的嫌疑犯自西班牙押至中國大陸後，便透過兩岸聯繫管道向陸方要求積極協調有關部門，不得將台籍人士強押至中國大陸應交由台灣接返回台依法偵審。
陸委會指出，中國大陸一再於國際間以「一中」政策藉口為由，採取單方片面強制作為，拒絕與台灣協商、未顧及台灣民眾權益，違反雙方合作承諾及刻意製造兩岸對立的舉動。
陸委會呼籲中國大陸不應以政治考量阻礙兩岸治安機關合作打擊犯罪，應在既有的合作基礎上，儘速透過雙方良性溝通與充分對話，共謀因應之道。1060219
(中央社)
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