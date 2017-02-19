高雄反空汙千人遊行 民代力挺不分黨派

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219高雄反空汙大遊行今天登場，來自台南、高雄及屏東環保團體上千人在高雄灰濛濛天空下上街爭口好空氣，多名立委及議員到場共襄盛舉，不分黨派力挺遊行訴求。

南高屏3縣市60多個社團中午過後陸續集結高雄中央公園廣場等候出發，他們並宣布遊行後要成立南部反空汙大聯盟，繼續督促政府空汙減量。

包括民進黨立委林岱樺、時代力量黃國昌、國民黨立委黃昭順及陳宜民、議員陳麗娜、陳美雅及親民黨高雄市議員吳益政到場，以行動支持遊行訴求。

遊行前台灣親子共學教育促進會演出「我要乾淨好空氣」行動劇，凸顯南部空氣遭到PM2.5所擾。

遊行總召陳椒華說，南部近年來PM2.5年平均標準都超過世界衛生組織標準至少3倍、死亡風險增加12%，現場環團並提出政院與環保署南遷、中油大林廠禁燒生煤等訴求，強調南部人再不自覺，再多繁華的經濟發展都只是假象。

環團訴求還有檢討或暫停高屏空汙總量管制計畫、中鋼煤礦砂原料應堆置室內貯存、中鋼濕式煉焦爐焠火塔改為乾式爐、檢討修正空氣品質指標等。金煙囪文化協進會理事長洪富賢表示，高雄空品已亮紅燈，大林蒲南星計畫若再規劃石化專區將成為整個高雄問題。

台灣親子共學教育促進會領隊江敏榕則為下一代健康請命，她說，高雄空氣真的非常差，近幾個月PM2.5飆高，大人小孩常咳嗽不止、皮膚過敏，今天上百個家庭站出來就是要「我們的聲音」讓政府聽到。

遊行隊伍綿延逾1公里並在行政院南部服務中心遞交陳情書，活動傍晚結束，遊行民眾各式造型紛紛出籠，彷彿是嘉年華，其中來自岡山的蔡姓夫妻將家中新添購的空氣清淨機包裝改裝成「花媽牌」背上街，還刻意將口罩與呼吸管接通，象徵沒有清淨機無法上街外出呼吸好空氣，希望市府補助市民添購空氣清淨機。

面對遊行訴求，屏東縣環保局長魯臺營到場受訪說，屏東空汙主要來源是汽機車等移動汙染源和戶外焚燒等，也常是下風處的空汙受害者，感謝公民團體督促，會持續溝通對話，改善現有空品。

高市府環保局則發表新聞稿強調，近年來PM2.5減量成效名列全國前茅，雖尚未符合國家空品標準，但總體有明顯改善趨勢。

中鋼也發布新聞指出，建廠起至今投資各類環保設施累計超過新台幣626億元，廠內各項空汙排放如粒放物、硫氧化物及氮氧化物及放流水排放均符合國家法令規定。1060219

(中央社)