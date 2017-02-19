基層農會選舉 台南無重大違規

我要評比

台南市32家基層農會農事小組及會員代表改選今天完成，平均投票率為52%，未發生重大違規事件。新化、下營、玉井等競爭較激烈的農會，投票率都超過80%。

台南市政府農業局指出，這次基層農會農事小組選舉投票率平均約為52％；其中以下營區農會88.7％投票率最高，新化區農會85.4％居次，玉井區農會投票率為80.3％居第三。

台南市農業局指出，會員代表競爭較為激烈的農會，分別為新化區農會的69位候選人、下營區農會69位候選人、及善化區農會64位候選人，競逐45個農會會員代表席次。另外，有7家農會會員代表同額競選，選情較為單純。

台南市農業局指出，各農會分別將於3月1日至3月3日召開會員代表大會，選舉農會理事、監事及出席上級農會代表。並於3月9日至3月13日召開理事會，選出理事長並聘任總幹事。1060219

(中央社)