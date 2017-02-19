PM2.5平均濃度 前三名都在高屏

我要評比

219反空汙大遊行今登場，根據環保署統計，去年空品不良站日數雖然從104年997降為862，但以自動監測站PM2.5年平均濃度來看，前三名都落在高屏地區。

219反空汙大遊行今天在台中、高雄登場，多個環保團體上街頭表訴求，要政府提出空汙解決辦法，還給民眾自由呼吸的權利。環保署統計去年全台76個空品監測站資料，以自動監測站PM2.5平均濃度來看，高屏地區左營、潮州及前金就包辦前三名。

根據統計，左營以30.1微克/立方公尺最高，潮州以29微克/立方公尺排第二，前金則為28.7微克/立方公尺。另外，以自動監測站PM2.5超過35微克/立方公尺站日數來看，左營為134、潮州為114、前金則為113。

民眾不滿空汙問題嚴重，環保署也提出空氣品質改善目標，要降低PM2.5紅色警戒發生率並執行清淨空氣行動計畫、秋冬季節鼓勵鍋爐改變燃料、管制汰舊老舊大貨車等移動汙染源並加強河川揚塵防治。1060219

(中央社)