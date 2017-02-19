伊拉克軍決定收復西摩蘇爾

伊拉克軍在經過數年的苦戰後，終於收復了東摩蘇爾，如今西摩蘇爾戰事即將開始。(圖/美聯社)

伊拉克總理海德·阿巴迪(Haider al-Abadi)在在伊拉克國家電視台發表電視講話，宣布將進行「收復摩蘇爾市西半部」的行動，他在講話中稱「政府軍會將摩蘇爾西部人民從恐怖主義又壓迫人民的IS勢力中解放出來。」阿巴迪並呼籲安全部隊，必須尊重人權和善待平民。

美聯社報導，摩蘇爾攻略戰早在去年10月就進行，雖然對於外圍城鎮的收復相對順利，但是愈接近市區就愈發困難，不過IS勢力已大不如前，因此作戰進展雖然緩慢，但政府軍仍有效地持續推進。到了今年初，幼發拉底河東半部的摩蘇爾已完全收復，多數的IS武裝部隊則逃竄到西半部去，他們遺留下大量炸藥與地雷試圖阻止部隊過河。伊拉克政府軍也在收復東摩蘇爾後，稍做整補並清除障礙，如今準備就緒，纣要過河往西摩蘇爾推進。西摩蘇爾的的攻略戰預計也相當困難與辛苦，當地的房舍老舊、街道窄小、人口密集，在巷戰中遭遇伏擊的危險性更大。

伊拉克特種作戰部隊是以正規軍和聯邦警察部隊所組成的，許多是當地的什葉派民兵。面對下一波更困難的軍事行動，伊拉克保安單位顯得士氣高昂，一名叫做馬哈茂德-曼蘇爾(Mahmoud Mansour,)的警察說：「時候到了，真主會保祐我們結束這場戰爭。」

一名伊拉克特種部隊被無意間拍攝到他的笑容，伊拉克特種部隊不著制服，他們許多是原先的什葉派民兵和當地警察。(圖/美聯社)

警察部隊發言人說：「第一階段行動將佔領摩蘇爾機場南方的村莊，接著要推進到進機場更近的阿斯巴村(Athba)，能夠掌握機場的開闊地對於這場戰爭相當重要。」

不過戰爭必然帶來更多的平民痛苦，聯合國駐伊拉克協調員說：「戰爭造成平民百姓的物資缺乏，許多家庭連煮食燒飯的燃料都很短缺，沒有煤油、瓦斯，只能燒木材、塑膠、垃圾來取暖和煮食。」

聯合國兒童基金會駐伊拉克代表彼得·霍金斯(Peter Hawkins)在聲明中說：「由於自來水廠已經損壞，所以當地缺乏安全的飯水，五分之三的人們只能仰賴井水，可是又沒有足夠的燃料可以煮沸飲用。」

人道機構正在加緊援助平民從西摩蘇爾逃離，聯合國估計當地約有75萬平民。

(中時電子報)