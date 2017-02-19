新竹縣農會選舉 寶山鄉五五波
新竹縣農會及11個基層農會今天同步選舉，其中僅有寶山鄉農會面臨2名總幹事競爭狀況，選出32名會員代表，支持現任總幹事李筱華、競爭者陳信良各半，預計3月5日召開會員代表大會時，選出理、監事，後續再召開理、監事會選出理事長、常務監事及遴聘總幹事。
寶山鄉農會出現2名總幹事登記，由現任總幹事李筱華與農會職員陳信良互為競爭者。地方人士指出，李筱華父親為前鄉長李文榜，立場泛綠，而陳信良則泛藍，今天選出32名會員代表，支持兩人者各半，3月5日召開會員代表大會時，將選出理監事，並推派理事長，才可見總幹事人選端倪。
新竹縣農業處統計，農會會員共計29666人，今選舉選出農事小組長157人、會員代表431人，投票率達47.95％，各基層農會均選出農事小組長、會員代表。其中，新豐、北埔、峨眉的農事小組長、會員代表均為同額，其餘農會則面臨競爭，新竹縣農業處表示，昨天選舉大致平和。
(中時)
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