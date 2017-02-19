電梯挾持女童 嫌犯晚間落網辯稱只是為了好玩

涉嫌在電梯挾持女童的高姓嫌犯在返回租屋處時落網。（王揚傑攝）

17日晚間8時許，在新北市板橋區民生路某大樓電梯內控制12歲女童行動，後因犯行曝光匆忙逃逸的31歲高姓男子，今（19日）晚間6時許，從新店下班返家時，在板橋板新路租屋處外落網。

高嫌坦承犯案，初步供稱是臨時起意，只是為了好玩。警方目前正在詳查高嫌犯案動機。

案發當晚，女童從補習班下課步行返家，遭高嫌尾隨至民生路住處，女童進入電梯按下住家5樓按鈕，高嫌隨即跟進按下6樓，電梯抵達5樓時，女童走出電梯，高嫌突然猛力將女童拉回，壓制在地，女童不斷掙扎呼救，但難敵高嫌蠻力，電梯抵達6樓再返抵1樓，高嫌讓女童起身，摀住女童嘴巴，恐嚇女童不得妄動，否則傷害其性命。

此時幸好1名住7樓的男性住戶欲進電梯，女童低聲說：「哥哥，救我！」隨即大聲尖叫，高嫌害怕事跡敗露，快步逃離現場。

(中時)