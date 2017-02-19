WBC》中華隊熱身賽 韓國出動情蒐小組

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中華隊今進行熱身賽，韓國情蒐小組也全體出動。(周鎮宇攝)

經典賽中華隊從今天開始一連三天在台中棒球場舉行熱身賽，今首戰迎戰世大運代表隊，韓國情蒐小組也親臨洲際棒球場進行情蒐動作。

中華隊今年經典賽，與韓國、荷蘭與以色列分在同組，今中華隊舉行熱身賽，韓國隊前往情蒐，並準備攝影機、測速槍等工具，密切觀察中華隊狀況。

(中時電子報)