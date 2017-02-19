農會選舉選情激烈 陳國恩台中視察
農會選舉選情激烈，警政署長陳國恩今天到台中市大甲警分局視察，了解選舉投開票狀況，慰勉同仁執勤辛勞。
農會選舉選情激烈，台中市檢、警、調等機關啟動農、漁會選舉查賄。截至目前為止，台中地檢署表示，已接獲多筆涉嫌賄選、暴力情事，指揮偵辦案件已有10餘件，已鎖定多名疑犯，將深入調查，釐清案情真相，現積極偵辦中。
台中市警察局表示，奉警政署指示，就106年各級農、漁會改選，要求各單位確實依「106年農漁會選舉查察原則」，加強宣導、防制賄選或暴力介入選舉及積極偵辦相關不法情事，全面淨化選舉治安環境。
台中市有22個區農會，會員人數計有5萬7103人，改選投票於今天辦理，農事小組組長計有492人參選、預計選出416人，會員代表計有938人參選，預計選出826人。
台中市警察局投入投開票所警衛383名、蒐證警力127名，另規劃緊急事故處理小組304名，合計投入警力814名。1060219
(中央社)
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