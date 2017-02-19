台南市立圖書館統計 屬龍、天秤座居愛借書No.1

我要評比

台南人愛到圖書館借書，借閱率高居全國第2，但你知道哪個生肖或星座最愛閱讀嗎？台南市立圖書館進行一項有趣調查，到圖書館借書最多的前3名生肖，依序是屬龍(9.3%)、屬鼠(8.9%)、屬豬(8.7%)；前3名星座則為天秤座(9.32%)、魔羯座(9.3%)、天蠍座(9.05%)。

台南市民105年總借閱冊數達782萬冊，平均每人借閱4.15冊，僅次於台北市的4.56冊，比全國每人平均借閱3冊，多出1.15冊，而且，總借閱冊數較104年增加20萬冊。

其中，各年齡層以青壯年(31-50歲)借閱330萬冊最多，占全部比例42.56%；其次是學童(7-12歲)144萬冊，此外，61歲以上銀髮族借閱率有上升趨勢，105年借閱4萬8000冊，較104年增加6萬冊。

兒女性愛閱讀向來勝過男性，105年女性讀者借閱461萬冊，占總借閱量58.94%，較男性讀者高出17.88%。不過，有趣的是，105年度借閱冊數前5名讀者都是男性，此外，男性讀者借閱比例有提升趨勢，105年借閱321萬冊(41.06%)，比104年借閱307萬冊(40.36%)提升0.7%。

105年度借閱冠軍是就讀於崑山科技大學三年級郭柏宏，全年借閱3117冊圖書，等於平均每天借8.5冊，他說，自己平均每周到圖書館4至5次，偏好旅遊、文史及藝術類圖書，也推崇台南市公共圖書館服務愈來愈好。

至於書籍種類，語言文學類仍是市民最愛，年借閱冊數高達371萬餘冊，占年度總借閱量47.51%，其次為藝術類106萬冊、應用科學類92萬冊。

成人書籍方面，最受歡迎的書是《血型小將ABO》，總計被借閱1244次；受電視劇熱播影響，《步步驚心》搶下排行榜第2名，而且老少咸宜；哈利波特系列歷久不衰，被借閱次數最多的兒童書是《地球公民365》，總計借閱2566次。

(中時)