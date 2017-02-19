拒開門遭警破門 男判賠房東大門修繕費
北市一名李姓男子向警方報案，指稱黃姓房客在門外持刀欲加害於他。警消到場不敢大意，多次喊話要求黃男開門遭拒，不得已破門而入，發現僅是虛驚一場。但趙姓房東不滿大門被破壞，起訴李、黃賠償修繕費用，台北地院認為，黃男明知警消表明身分請求開門卻執意拒絕，判決黃男賠償房東2萬5000元，李男免賠。
判決指出，李姓男子與黃姓男子同為北市大安區某樓房客，去年8間兩人因細故發生爭吵。李男躲在房間內報警，指稱黃男持刀在門外要殺他，還不斷破壞她的房門，請求警察馳援。
轄區警方獲報如臨大敵，趕往事發地3樓大門外卻不得其門而入。警方對內不斷拍打大門並喊話表明身分，黃姓男子雖回應警方卻不肯開門，表示不相信門外是真警察，也不肯交代李姓男子是否受傷。
警方見黃姓男子頑抗，擔心李姓男子安危，一面通知趙姓房東，另外通知轄區里長與消防人員前來協助，但黃男不顧里長、管理員、警消苦苦勸說，就是不肯開門。
雙方僵持近兩小時，警消因無法確認李姓男子是否安全，逼不得已破門而入，隨即壓制黃姓男子，但未發現刀械。警消也發現李男躲在房內，房門則有遭破壞的痕跡，黃男也當場坦承在李男房外恐嚇、破壞房門與限制行動自由等。
北院認為，警方到場後已對黃姓男子表明身分，並依警察職權行使法要求其開門，消防人員亦已偕同到場，黃男當時應得以預見如拒絕開門，警消即有可能為排除危害及進入救護而破壞大門，黃男猶拒絕開門，以致警消破門而致不堪使用，使房東受有損害，應負賠償責任。
(中時)
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