2局長為車禍請辭 業者：部長該負責

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蝶戀花旅行社遊覽車翻覆事件導致33死，觀光局長和公路總局長雙雙請辭，有業者直言，最該負政治責任的是交通部長賀陳旦。

蝶戀花旅行社遊覽車13日在國5發生翻覆意外，造成33人死亡、11人受傷慘劇，交通部次長王國材證實，公路總局長陳彥伯和觀光局長周永暉已經請辭，表示願負政治責任。

這不是交通部長賀陳旦任內發生的第一起遊覽車意外，去年7月國道2號也曾發生陸客遊覽車火燒車事件，全車無一倖免，時任公路總局局長趙興華和觀光局長謝謂君都為此請辭負責。

旅遊業者李奇嶽今天表示，去年陸客火燒車事件發生後，交通部長賀陳旦換了2個局長，如今事件發生後又要讓2個上任不到1年的局長出來擔責任，而作為交通部長卻不用負政治責任，讓人十分質疑。

至於是否批准2個局長的辭呈，交通部長賀陳旦今天回覆記者簡訊，僅表示正在進一步了解肇事原因，以及協助家屬權益，並無針對人事案有回應。1060219

(中央社)