代蝶戀花發言遭批 李奇嶽道歉
蝶戀花旅行團遊覽車翻覆意外，旅行公會發言人李奇嶽因幫業者出面發言遭批，他今天表示，說錯話被批豬頭也認了，但仍願繼續當志工。
蝶戀花旅行社遊覽車13日在國5發生翻覆意外，造成33人死亡、11人受傷慘劇，當時旅行同業公會發言人李奇嶽曾在第一時間跳出來說明司機在出勤前曾休假，被駕駛女兒打臉，也引發網友批評。
李奇嶽今天受訪時表示，事發的第一天自己趕到遊覽車翻覆現場，卻聯繫不上蝶戀花旅行社，接著連夜和幾名工會幹部聯絡保險公司，才調閱到傷亡旅客名單，第一時間就是要聯絡家屬，處理後續。
李奇嶽回憶，隔天聯絡到蝶戀花旅行社負責人周繼宏，看到整個旅行社都是年輕人，於是在開完會後自告奮勇出面發言，想不到旅行社居然是給錯誤資訊，而他在發現之後也第一時間道歉，但仍被罵到臭頭。
「我說錯了，我被批成豬頭也認了。」李奇嶽表示，發言內容有錯自己確實該負責，但是這段期間，他仍以讓死者安息，照顧傷者為首要目標，和旅行公會的幹部一起擔任政府、業者和家屬之間的橋樑。
針對有人批評公會偏袒業者，他也澄清，事發當下他就立即跟蝶戀花的負責人說，該賠的就賠，該關門就該關門，千萬不要逃避責任，也希望事件能夠盡快釐清。1060219
(中央社)
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