伐700歲牛樟樹幹 山老鼠宰殺山豬向原民道歉
台東縣民陳文雄涉嫌於去年在台東縣延平鄉永康部落後山盜伐700歲牛樟樹幹，今天下午殺2頭山豬向部落布農族人道歉，陳文雄表示，「我對不起原住民與社會大眾，請給我1次機會，向各位長老道歉」，族人說，祖靈已原諒他，希望他記取教訓，這也是首次有山老鼠殺山豬，向原住民道歉。
「有漢人做錯事，要向族人道歉，族人要徵求祖靈的意見」，今天下午在延平鄉永康部落，陳文雄向部落買了2頭山豬，宰殺祭拜祖靈，村長通知族人集合，告訴族人「今天有1件大事」，接著，由陳文雄雙手合十向祖靈道歉，希望祖靈原諒，陳文雄擲筊，首擲便是聖筊，祖靈同意原諒。
「永康滿馬那努文化團」團長王清和告訴族人，祖靈和長輩都接已受陳姓民眾的道歉，因此永康部落也願意原諒他的錯，希望他記取教訓，日後不得做出破壞山林的事。
陳文雄向族人三鞠躬，他說，不應該到山上拿段木，他不知道事情那麼嚴重，請求給他一次機會，他誠心誠意向族人與社會大眾道歉。 他也澄清，當時砍的是1棵木頭的段木，不是活木，這些證據都在林務局的集貨場，和媒體報導有出入。
保七總隊第9大隊去年12月間偵破山老鼠盜砍永康部落後山700歲牛樟樹，將7名嫌犯收押，其中漢人陳文雄解除收押後，深知犯下大錯，多次到永康部落道歉，部落長輩表示，要道歉必須依循傳統方式，殺豬、告知祖靈、取得長輩同意。
(中時)
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