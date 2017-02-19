被傳情人、事業全丟了 林采緹又爆私接工作「不合法」

林采緹被爆分手胡睿兒又半年零收入，反遭經紀人指違法私接工作。(中時資料照片)

因扮演知名動漫角色「蛇姬」而爆紅的女星林采緹，去年9月與男團「Under Lover」成員胡睿兒在家呼麻被捕，原堅稱沒沾毒的她也改口道歉，同時兩人戀情也隨此案浮出檯面，最後呼麻事件以緩起訴落幕，然近日林采緹被傳與胡睿兒分手，又半年來沒工作零收入，意欲與經紀公司解約，沒想到被抖出私接工作。

據《蘋果日報》報導，針對林采緹與胡睿兒被爆分手一事，男方經紀人陳珮莉接受電訪表示兩人未曾承認在一起，何來分手之說？並強調：「從出道前到現在，一直以來都是好朋友」，對於分手傳聞不知說什麼才好。

而林采緹的經紀人阿哲則針對工作的部份做出回應，表示跟她的經紀約到今年12月31日，透露林采緹有寄mail要求解約，而他已請律師予以回應，接著竟抖出：「其實她有請朋友私接工作，這當然是不合法的，哪來的半年沒工作呢」，而是否針對她私接工作提告？經紀人則表示要再看看，至於林采緹與胡睿兒被傳分手一事，他則以「不關我的事」做為回應。

(中時電子報)