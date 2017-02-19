利嘉國小補植梅樹 迎接音樂饗宴
台東縣卑南鄉利嘉國小校園後方有大片梅園，邁入第19個年頭的「利卡夢梅之宴‧馥蘭朵戶外音樂會」，將於25日在梅園登場，校方表示，由於曾爆發褐根病，加上去年尼伯特颱風侵襲，年老的梅樹折損許多，已在日前補植20株，迎接今年的音樂饗宴。
利嘉國小校園後方的梅園，樹齡均已超過60年，每年冬天盛開的景緻相當迷人，可惜10年前感染褐根病，老梅元氣大傷，去年的尼伯特蹂躪，年老的梅樹更是經不起狂風的摧殘，傷亡慘重，為了恢復梅園風華，今年1月補種20株梅苗，並繫上紅絲帶，由各班小朋友認養、照顧，希望樹苗平安長大。
每年在梅園舉行，已邁入第19個年頭的浪漫音樂饗宴，將於25日下午2時舉行，開場先由Pinuyumayan（比努優瑪漾）演出卑南族歡慶歌舞；接著，來自大武山秘境的天籟─芮斯（排灣公主、金曲歌后），演唱古老傳奇的排灣情歌，揭開音樂祭的序幕。
今年以「用音符彩繪台東的春天」為主題，來台東獻藝，邀請台灣絃樂團演奏巴哈G弦之歌等樂章，另外還有彭靖的青少年組曲與望春風、洪千惠的客家民謠，以及李哲藝的蘭陽舞曲等，曲目多元，精彩可期。
(中時)
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