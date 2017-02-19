金來沅嗑15顆小籠包 嘴甜接粉絲叩應

韓星金來沅今天登台見粉絲，笑認昨晚吃太多，光小籠包就吃15顆。玩遊戲接聽粉絲Call-in電話，用中文問「有想我嗎？」並親手搓湯圓、煮好請粉絲吃。

出道20年的金來沅，2005年曾與合作韓劇「愛在哈佛」的韓星金泰希訪台宣傳；去年與韓星朴信惠主演韓劇「Doctors」，在台人氣飆漲，下午在台北ATT SHOW BOX舉辦粉絲見面會。

一開場唱「Doctors」歌曲，以中文「大家好，我是金來沅」打招呼，看到大家真的非常開心，自嘲不太會唱歌，在韓國有先訓練，還是唱得不太好；但粉絲捧場稱讚100分，讓他笑回「謝謝」。

金來沅用中文重現經典台詞「妳結婚了嗎？」全場大喊「還沒」；金來沅笑說，上次來台是宣傳電視劇，忙著接受媒體採訪，這次完全不同，特地來和粉絲交流。

1年半拍3部作品，金來沅目前休息中，自招有變胖應要節食，但來台吃太多，昨晚光小籠包就吃15顆，還有別的菜，直呼小籠包非常好吃。

金來沅表示，演浪漫喜劇得心應手，希望演戲範圍更廣大，聽到粉絲喜歡他拍動作戲，開玩笑直喊要取消下部愛情喜劇，全場大喊「不要」；金來沅坦言很想演典型愛情劇，粉絲直呼想看。

被問起興趣是爬山和釣魚時，金來沅笑說，不是很喜歡爬山，為了要釣魚才爬山，「我對自己也是非常好奇，為了釣1隻魚，爬3小時的山」，逗笑全場。

抽粉絲上台玩遊戲，金來沅與粉絲重現「Doctors」經典畫面，一起聽耳機散步、摸頭及背後擁抱；也接粉絲Call-in電話，用中文說「喂，有想我嗎？」及台語「呷飽沒」，引起全場尖叫。1060219

(中央社)