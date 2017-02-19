金正男遇刺如諜報電影 致命毒藥難查明

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男13日遇刺，疑因神祕毒物在數小時內迅速斷氣，然而事發在人潮眾多的國際機場，這種毒性物質又相當少見，要確認奪命的毒藥可說難上加難。

美聯社報導，主角是與偏執狂獨裁者弟弟形同陌路的金正男，加上2名年輕女刺客、人來人往的國際機場與致命毒物，這簡直是扣人心弦的諜報小說完美題材，只不過部分故事、甚至全部可能都是真實事件。

和過去耐人尋味的案件一樣，世人緊盯著每個細節，因為「毒殺」就是有某種魅力，令人們的好奇心油然而生。

美國雪城大學（Syracuse University）流行文化專家湯普森（Robert Thompson）說：「開槍等於公然宣布不懷好意，而毒藥只需1口香檳，就能潛進身體裡。」「問題不是我們為何對最近這樁事件感到著迷，而是我們有理由不如此嗎？」

外界推測，金正男在繁忙的馬來西亞吉隆坡國際機場遭2名年輕女「特工」刺殺，此案讓最資深的毒物學偵探也只能搖頭。加上他明顯是被人在臉上噴灑毒藥，而毒性又強烈到讓他抵達醫院前就斷氣，在在活脫就是諜報電影007的情節。

如果奪命武器真是種化學藥劑，要找到它可能會是全案最棘手的一關。若馬來西亞專家無法確定死因，衛生紙與液體樣本可能得送到海外，請更具能力的機構分析，例如日本機構或美國聯邦調查局（FBI）的犯罪實驗室。

澳洲維多利亞法醫學研究所（Victorian Institute of Forensic Medicine）毒物學家莊莫（Olaf Drummer）已在這領域探索40年，他說：「越稀有的毒物，效力越強，而毒藥揮發得越快，便越難發現它的存在。」

經常在毒殺案中背負解答任務的專家表示，發生在吉隆坡廉價航空航廈的這起事件相當不尋常，但不是無法破解。他們好奇：究竟是什麼物質，能用來如此快速地殺人，而不會毒害到明顯進行攻擊的女子與其他附近的人？

美國佛羅里達大學法醫學部門的首席毒物學家高德柏格（Bruce Goldberger）說：「這不是能在飯店房間釀製出的藥劑，要進行如此攻擊，得需要有關這種化學物質的大量知識才行。」

他說，嫌犯使用的可能是神經毒氣或蓖麻毒素。強效的鴉片類複合物也有可能，不過這種複合物會讓被害人立即失去行動能力。

高德柏格表示：「毒藥必須經過精心設計，才能以這種方式置人於死，而不會傷害到其他人。」（譯者：中央社周莉芳）1060219

(中央社)