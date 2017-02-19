害怕遭毒手 金正男長子放棄讀牛津大學

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北韓領導人金正恩兄長金正男在海外遇刺，他的兒子金韓松（Kim Han Sol）因擔心在英國可能會被金正恩派出的殺手暗殺，已決定放棄入讀知名學府牛津大學的機會。

英國「週日郵報」（Mail on Sunday）報導，金韓松的父親金正男13日命喪馬來西亞之前，就一直活在憂心遭叔叔派出的刺客集團殺害的恐懼中。

金韓松據報獲牛津大學研究所錄取，已經準備赴英國求學，他的女朋友也是牛津大學學生。根據澳門新聞媒體，金韓松女友英文名叫桑妮雅（Sonia），已經在英國唸書。

但在此同時，中國大陸安全部門官員警告，金正恩計畫要殺害21歲的金韓松和金正男，剷除這家人的血脈。

愛好和平的金韓松已在巴黎攻讀3年政治，被視為是北韓金正恩政權瓦解後的可能接替人選。

根據「週日郵報」，金韓松和媽媽李慧靜（Ri HyeKyong）以及18歲的妹妹金率熙（Sol Hui）在澳門受到武裝警衛保護。大陸維安人員數月來已對金韓松加強保護。

跟金正男住同一棟公寓的居民表示，金正男遭暗殺前至少3個月，武裝警察持續巡邏當地。（譯者：中央社陳昱婷）1060219

(中央社)