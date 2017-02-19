響應璀璨燈會 許淑淨捐代言費做公益
台灣燈會在雲林歷經9天璀璨展覽後閉幕，獲得各界佳評，舉重奧運雙金國手許淑淨今天捐出2017世大運代言費新台幣40萬元及郵票義賣所得，做為幫助弱勢團體用途。
雲林縣長李進勇、副縣長丁彥哲、奧運雙金國手許淑淨及父母、中華民國體育運動總會會長張朝國、虎尾鎮長林文彬等各界，共同見證捐贈。
李進勇表示，許淑淨在奧運的表現，讓世界看見雲林之光，也將雲林人打拚、努力的精神發揚光大，台灣燈會在雲林更將雲林人的璀璨光彩展露無遺。
許淑淨表示，身為雲林人，受到母縣的栽培，先前曾經捐贈國中、高中母校，希望幫助學弟妹，帶著同樣的心情，將世大運代言費及義賣郵票所得捐贈母縣，做為幫助弱勢團體用途。
2017台灣燈會在雲林今天晚間閉幕，李進勇除了感謝許淑淨的捐贈，也特別感謝縣府團隊、企業團體及各界熱情參與，讓雲林在世界級的台灣燈會中，再度發光發亮。1060219
(中央社)
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