基隆市農會基層代表選舉 老面孔多

基隆市農會總幹事陳賜陸至市農會關心開票結果。(黃靖惠攝)

基隆市農會會員代表及農事小組長選舉今天上午9點開始投票，一路至下午2點結束，中接過程順利，皆未傳其他狀況。

基隆市農會總幹事陳賜陸表示，農會基層代表選舉今年仍「如預期」報名者多為老面孔，也並未出現特殊人士加入選戰，整體來論基隆市農會選情較單純，選前選後並無太大差異，更無藍綠翻轉之說，唯獨此次選擇會員代表出現兩人同票情形，分別為武崙小組的李一郎及張益深兩人，最後用當場抽籤方式確定為李一郎當選。

(中時)