台中警酒駕撞人想逃遭攔 上衣糗被脫光

鄭姓員警的車頭因追撞貨櫃車嚴重毀損。(謝瓊雲翻攝)

鄭姓員警的車頭因追撞貨櫃車嚴重毀損。(謝瓊雲翻攝)

台中市鄭姓員警凌晨酒駕上國道，撞了車還想逃，車頭車尾都嚴重受損。（謝瓊雲翻攝）

台中市鄭姓員警凌晨酒駕上國道，撞了車還想逃，酒測值高達1.13毫克。（謝瓊雲翻攝）

台中市第三警分局鄭姓警備隊員，酒後竟還自行開車上國道，不慎追撞前方貨櫃車後，竟醉醺醺下車想跑，撞壞的車子就停放在外側車道與路肩之間，害後側兩部車閃避不及接連撞上，酒測值高達1.13毫克，遭警方依公共危險罪移送。

19日凌晨零時許，國道1號中山高埔鹽路段，發生自小客車追撞貨櫃車意外，經查發現肇事車主竟是警察，知法犯法，鄭男下車後，車子馬上遭後方車輛追撞，車主氣憤下車理論，他卻一邊大喊「我不會跑啦」一邊想趁隙逃走，其他車主聯合上前攔阻，拉扯間整件上衣都被脫光，醜態百出，過程還被錄下貼上網。

國道警三隊交通組長賴協駿表示，46歲鄭姓員警飲酒後駕車開上國道中山高，在北上207公里埔鹽戰備道路段外線車道，不慎追撞上王姓駕駛的貨櫃車後，肇事車輛停放在外線車道，後方行駛在中線的高姓駕駛閃避不及，撞到車禍掉落物導致車子受損，另一輛呂姓男子駕駛的大貨車亦來不及反應，追撞上鄭男的肇事車輛。

他指出，鄭男當時喝得很醉，不慎追撞前方貨櫃車後，就自行下車，車子仍停放在外側車道上才會接連引發追撞事故，可能是酒醉失態，也可能自知酒駕欲逃避罪責，才會想要逃跑。

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(中時)