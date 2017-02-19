農會改選 竹田推廣部主任將現任代理總幹事拉下馬

農會改選今開跑，屏東地區大抵競選狀況穩定，多由當權派奪得過半的農會代表席次。（周綾昀攝）

屏東區農會改選，一早就有選民前往投票。（周綾昀攝）

今年農會改選，屏東24家農會總幹事多同額競選，僅萬丹、高樹、內埔、長治與竹田區有總幹事爭奪戰，今農會代表與農事小組長選舉結果出爐，除竹田農會的推廣部主任張志誠比代理總幹事謝翠妃搶下較多席次外，其他地區仍由當權派獲勝。

屏東地區農會僅萬丹、高樹、內埔、長治與竹田5區有派人馬出選，屬性偏藍的屏東縣農會總幹事廖展毅在結果出爐後表示，僅竹田競爭較為激烈，其他地區則穩定同額。一般來說，候聘總幹事人選若掌握23席次過半會員代表的支持，就能順利獲遴聘。

黑函謠言不斷的高樹農會，以24比21由當權派險勝，現任總幹事謝朝景表示，現場支持者很激動，幸好最後還是以3席之差獲勝；萬丹則由屬性偏藍的南派現任總幹事張枝烈以26席獲得過半席次。

而現任內埔鄉長利八魁已2任，明年底地方政治人物欲挑戰鄉長寶座，因此該次改選也被視為內埔鄉長前哨戰，這次仍由與屆齡退休總幹事同派系的總務鍾志喜搶下壓倒性32席；長治農會則因農會代表同額競選多，投票率僅29.28%，但仍由現任總幹事邱潤良全拿。

而戰況備受矚目的竹田農會，16年前張文信擔任總幹事時，登記參選的現任代理總幹事謝翠妃、張志誠都是他的得力助手，是同一團隊打拼的隊友，但今年春節前，張文信屆齡退休，彼此出現競爭關係，當時被視為五五波，但最後張志誠獲28席，他笑說，竹田的戰局看似激烈，但他卻早有信心，這也算是另類翻盤。

(中時)