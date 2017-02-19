WBC》經典賽熱身賽 郭俊麟3局飆5K
經典賽中華隊今在熱身賽中面對世大運代表隊，先發投手郭俊麟，主投3局飆出5次三振，表現完美，加上蔣智賢2局上開轟帶起中華隊攻勢，前5局結束中華隊取得9比1領先。
中華隊此役派出旅日投手郭俊麟先發，郭俊麟在澳洲移訓期間曾出賽0.2局失3分，此役逐漸調整狀況，3局投球僅被擊出1支安打，還飆出5次三振，展現十足壓制力。
打線部分，中華隊從2局開始先由蔣智賢轟出右外野全壘打，率先得分，第3局中華隊又趁著保送，加上適時安打，攻下4分大局，4、5兩局又再取4分取得遙遙領先。
中華隊第二任投手王政浩，一上場就遇到亂流，單局被擊出4支安打失1分，接替的陳韻文，目前投1局僅被擊出１支安打無失分。
(中時電子報)
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