新竹藝術家聯展 現場繪製百雞圖

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新竹縣文化局舉辦「2017丁酉藝展新春文薈－新竹藝術家聯展」，邀請藝術家創作「百雞圖」。（莊旻靜攝）

新竹縣文化局美術館即日起展出「2017丁酉藝展新春文薈－新竹藝術家聯展」，配合22年局慶盛大展出，邀集115名藝術家共襄盛舉，呈現在地人文藝術特色。為了邀請民眾走入美術館，文化局在館內設置紀念章戳，可領取活動集章卡並兌獎。

「2017丁酉藝展新春文薈－新竹藝術家聯展」共展出油畫23件、水墨15件、膠彩3件、書法篆刻25件、水彩11件、攝影7件、工藝與應用設10件、立體及綜合媒材21件，昨天開幕安排新竹縣築夢舞集，以聞雞起舞作為開場活動，藝術家現場開筆，創作「百雞圖」。

縣長邱鏡淳今天到場參與，也盛讚藝術家作品多元，地方人文薈萃。展覽即日起至3月5日，在新竹縣文化局美術館展出。

除此之外，為了鼓勵民眾參與藝術活動，文化局在美術館內設置紀念章戳，民眾可領取活動集章卡，並蓋章，集滿3個章，即可兌換摸彩卷1張，每人限1張，兌換日期自即日起至3月1日止，抽獎日期為3月2日，獎項為限量30本精美畫冊，民眾可於上班時間至美術館服務台領取集章卡。

(中時)