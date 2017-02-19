南市下營蛋雞場染H5N2 撲殺7782隻蛋雞

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南市下營區一處蛋雞場染上Ｈ5N2禽流感，已進行全場撲殺。（莊曜聰攝）

禽流感疫情擴大，台南下營一處蛋雞場再傳出雞隻異常暴斃，16日經飼主主動通報，動保處派員採驗，今天確診為H5N2高病原性禽流感，立即動員撲殺剩餘的7,782蛋雞，除周邊道路加強消毒，並針對該場周邊92處禽場進行監測。

台南市動保處表示，今日再檢出H5N2高病原性禽流感的蛋雞場屬非開放式禽舍，場內飼養9,000隻蛋雞，畜主16日通報，今天確診禽流感並完成撲殺處置，動保處研判可是人車管制及消毒不確實造成。

另七股民眾16日在路旁發現死亡的環頸雉屍體，送檢結果在鳥屍上發現Ｈ5N6及H5N2兩類病毒，動保處也呼籲民眾避免餵食及接觸禽鳥，若有發現異常死亡的鳥禽，立即向動保處通報。

(中時)