南市下營蛋雞場染H5N2 撲殺7782隻蛋雞
禽流感疫情擴大，台南下營一處蛋雞場再傳出雞隻異常暴斃，16日經飼主主動通報，動保處派員採驗，今天確診為H5N2高病原性禽流感，立即動員撲殺剩餘的7,782蛋雞，除周邊道路加強消毒，並針對該場周邊92處禽場進行監測。
台南市動保處表示，今日再檢出H5N2高病原性禽流感的蛋雞場屬非開放式禽舍，場內飼養9,000隻蛋雞，畜主16日通報，今天確診禽流感並完成撲殺處置，動保處研判可是人車管制及消毒不確實造成。
另七股民眾16日在路旁發現死亡的環頸雉屍體，送檢結果在鳥屍上發現Ｈ5N6及H5N2兩類病毒，動保處也呼籲民眾避免餵食及接觸禽鳥，若有發現異常死亡的鳥禽，立即向動保處通報。
(中時)
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