日本國際料理大賽 光啟高中師生奪雙金

光啟高中學生林宗穎（右），和老師李建軒共赴日本參加料理大賽，雙雙奪下金牌。（葉臻攝）

桃園光啟高中餐飲科學生林宗穎，日前和老師李建軒共赴日本參加「日本國際藝術大賽－日本國際料理大賽」，分別在「個人開胃前菜」及「個人主菜」兩項目奪得金牌。

林宗穎說，這場比賽有來自加拿大、巴西、日本、韓國等世界的頂尖廚藝選手，他花了數個月練習廚藝，比賽時運用日本山梨縣的洋梨、草莓、藍莓等特產入菜，烹調出雞肝洋梨慕斯附玉米碎餅、茄子水蜜桃乳酪捲襯蔬菜、菠菜慕斯雞捲佐甜椒醬汁等菜餚，順利在個人開胃前菜項目奪下金牌。

李建軒則是將日本農產品結合台灣特色，製作出芋泥豬肉附麻油麵線、薑母鴨附青蔥醬、香麻燻李雞捲配板條、樹子蒸魚附金瓜米粉等菜色，成功奪下個人主菜項目金牌。

(中時)