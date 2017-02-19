湖口死雞案 警追疑棄置者
新竹縣湖口鄉羊喜窩段16日遭人棄置400餘隻死雞，檢體送驗後確認為因禽流感致死，警方循線追蹤，懷疑縣內一處養殖場涉案，但負責人矢口否認，家畜疾病防治所到場察看，未能確認該雞場有病兆，先消毒及移動管制。
警方根據裝死雞上的飼料袋，以及訪查相關業者，查訪到此間養雞場。新竹縣家畜疾病防治所到場察看，發現機場內共有2處禽舍，共養殖約3千多隻雞，訪視發現雞群活動良好，但各有11隻、5隻死亡，家畜疾病防治所將4隻送驗。
家畜所表示，目前尚無明顯證據，可顯示死雞來自這家養殖場，不過為求慎重，以及防疫，今天先消毒，並要求移動管制，先待檢驗結果出爐後，再決定處置方式。
(中時)
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