親民黨司委會兩席次 李鴻鈞：20日決定
親民黨立法院黨團總召李鴻鈞今天表示，立法院司法及法制委員會兩席次的後續處理，黨團自主，明天黨團會議最後決定，不會說「一個給誰、另一個給誰」這種事情。
立法院2月23日將進行8個常設委員會召委選舉，民進黨團評估16席召委可搶下11至13席，司法委員會兩席全拿；國民黨團則評估坐4望6。
親民黨立法院黨團日前抽籤抽到熱門的司法及法制委員會(簡稱司委會)兩席次，成為民進黨立法院黨團能否取得司委會兩席召委的關鍵力量。
李鴻鈞晚間受訪表示，今天完全沒有與民進黨立法院黨團總召柯建銘接觸，明天上午黨團會議才會有結論；被問司委會兩席次外傳藍綠都等親民黨主席宋楚瑜點頭？李鴻鈞說，沒有這回事、胡亂猜測，黨團自主，黨團決定後呈報黨主席宋楚瑜。
他說，況且黨團還在內部討論中，「我們要，人家也不一定要給我們，委員會都爭得很厲害」，原則上，現在都沒有說要給民進黨團或國民黨團，明天黨團會議，立委成員做最後的溝通，做最後決定，「不會說一個給誰、另一個給誰」這種事情。1060219
(中央社)
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