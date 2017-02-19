逛百貨偷25件童裝 年輕媽稱要給女兒穿
25歲的唐姓女子日前帶兩歲大女兒逛高雄一家百貨公司，在一個日系平價服飾更衣室內破壞感應磁扣，企圖偷走25件童裝，當場被捕；她坦承身上錢不夠，為讓女兒穿新衣才下手。
警方說，唐女日前帶兩歲女兒到漢神巨蛋一個日系平價服飾逛，陸續拿了小朋友的褲子、外套和上衣，共25件，市價上萬元，女子拿這些衣褲到更衣室，佯裝讓女兒試穿，趁機用自備尖嘴鉗破壞店內防盜感應磁扣，隨後把這些衣褲裝在塑膠袋內沒結帳欲離去，當場被店員發現攔下，報警逮人。
唐女坦承行竊，她供稱，因身上只有1000多元，想要給女兒穿新衣才下手行竊，全案訊後依竊盜罪嫌送辦。1050219
(中央社)
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