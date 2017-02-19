台南蛋雞場傳禽流感 撲殺7782隻
台南市下營區1處蛋雞場今天確診為H5N2高病原性禽流感，成為台南市第3處確診的案場，動保處再次啟動防疫處置作業，今天完成撲殺7782隻蛋雞。
台南市動物防疫保護處指出，這處蛋雞場屬非開放式禽舍，場內飼養9000隻蛋雞，畜主在16日查覺蛋雞突然異常死亡而進行通報。動保處接獲通報後，立即派員至現場採樣送家畜衛生試驗所檢驗，今天確診為H5N2高病原性禽流感，並完成撲殺處置。
台南市動保處指出，為防堵疫情擴散，動保處依規定進行後續採樣監測工作，針對周邊半徑1公里養禽場進行採樣監測，共計25場；半徑1至3公里內禽場共計67場進行訪視輔導，持續監測3個月，以確定環境中無禽流感病毒存在。
台南市動保處指出，先前六甲區的兩處火雞場分別傳出H5N6及H5N2高病原性禽流感案例，動保處將防疫監測頻度及範圍由原訂3公里擴大至5公里，在案例場周邊5公里內進行監測採樣共計56場，已於2月16日完成全數採樣56場，目前56場禽場檢驗結果均為陰性。
台南市動保處指出，民眾於16日在七股區發現1隻死亡雉雞，經檢驗後檢出H5N6及H5N2高病原性禽流感，動保處立即派消毒車加強採撿地及周邊道路的噴霧消毒工作。
台南市動保處指出，因七股區有許多候鳥棲息，動保處再次呼籲民眾不碰觸、不餵食、要洗手，賞鳥民眾應保持適當的距離，不要隨意進入棲地，避免餵食及接觸禽鳥。1060219
(中央社)
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