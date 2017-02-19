大陸H7N9傳人病毒 發現變種
中國大陸廣東省疾病預防控制中心通報，在2例感染H7N9病例中，發現變種病毒，意味該病毒已經突變為對禽類高致病性的病毒。中國大陸已經向世界衛生組織通報。
中國大陸近來H7N9禽流感疫情延燒，2月6日至12日全大陸地區通報69例H7N9病例，其中8人死亡。H7N9在中國大陸病例多數發生在長三角和珠三角地區，接觸被感染的禽鳥或暴露於活禽市場是人類感染的重要危險因素。
廣東省疾病預防控制中心今天通報，今年1月該中心對2例H7N9人類感染病例進行進一步基因測序分析時發現，在這2株病毒的血凝素鏈接(月太)位置發生基因插入性突變，意味該病毒突變為對禽鳥高致病性的病毒。
中新網引述廣東省疾病預防控制中心組織專家與農業部門相關專家溝通後的研判指出，這個變種病毒的序列分析結果尚未發現對人類感染力、毒性與人傳人的傳播能力增強的突變。
據了解，這2個病例發病前都曾經暴露在禽類環境中。目前一個病例已經康復，另一病例仍在治療中。105名與病患曾有接觸的密切接觸者，經過2週觀察，並未出現感染徵兆。
除了在人類感染的病毒株中發現病毒變異外，中國大陸農業部門實驗室也在廣東提供的4份禽類標本中發現類似變種病毒，中國大陸衛生計生系統將與農業部門對變種病毒進行更深入研究，並繼續加強對H7N9病毒監測。
報導指出，中國大陸有關當局已經將這項結果通報世衛組織（WHO）。1060219
(中央社)
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