毛小孩大義滅親！助飼主脫離「毒」害

毛小孩吠叫聲助警逮吸毒犯。（基隆市警察局提供）

連狗都知道不能吸毒!基隆市43歲林姓男子駕駛自小客車，車上載著陳、張姓友人及一隻愛犬至中山三路111巷前，突然毒癮發作停靠路忙，竟開始吸食海洛因，未料卻遇出來執勤員警，三人躲在車內、不敢亂動，豈料，因為轎車發出一聲「汪汪」狗吠聲，引起警方注意，旋即上前盤查。

林男眼見警方靠近，立即神色驚慌下車，執勤員警隨要求三人，有東西應自己交出來。林姓駕駛自知難逃法網，不斷嚷嚷著，「好啦!我東西自己交出來，我們配合一點那你們不要找我們麻煩啦。」遂將車內一包海洛因交予警方。

警方調查，除了林嫌自願繳交的海洛因外、另外在駕駛座底下藏有海洛因及安非他命，合計海洛因2包3.34公克，安非他命1包0.61公克，而三名男子皆不承認持毒，依毒品現行犯將三人帶返所偵辦，經查三人前科累累，其中一人更是轄內的毒品列管人口，但偵訊時都各自否認毒品是自己的，說詞出入甚大。

警方表示，三人當時發現警車後怕遭盤查，均屏住呼吸不敢輕舉妄動，卻因自己養的土狗發出叫聲，引起警方注意被逮捕，頻頻嘆氣，平常都白養牠了，三人於訊後均依毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時)