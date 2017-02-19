毒殺金正男案 7嫌在逃 5人為北韓籍
北韓領導人金正恩哥哥金正男遇刺案，馬來西亞全國副總警長諾拉昔今天首度召開記者會，說明此案在逃7名嫌疑人中，有4人已離境，其中5人證實為北韓籍，2人有待鑑識。
諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）下午舉行「北韓公民在馬來西亞被殺害」案記者會，現場擠進大批媒體記者，了解警方首度公布的案件偵辦進度。
諾拉昔在記者會中，公布今年1月31日到2月7日之間抵達大馬的涉案嫌疑人身分、圖像資料。
北韓籍嫌犯中33歲的李志賢（Ri Ji Hyon）、34歲的洪松學（Hong Song Hac）、55歲吳宗吉（O Jong Gil）及57歲的李在男（Ri Jae Nam），4人已在犯案當天離境。
新加坡「聯合早報」報導，警力仍全力追緝其他3名嫌疑人，其中1人是今年30歲、綽號詹姆斯的北韓籍男子李志宇（Ri Ji U），警方同時從機場監視畫面取得另兩人圖像進行鑑識。
馬來西亞「中國報」引述諾拉昔表示，警方仍還在鑑識這兩名男子身分，希望民眾能提供相關的情資。
大馬警方偵辦金正男案，先後逮捕持越南照護的女子段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）及印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah，譯音）。警方同時逮捕據信是席蒂艾沙的馬來西亞籍男友賈拉魯丁（Muhammad Farid bin Jalaluddin）。
大馬警方17日晚間再逮獲北韓籍嫌疑人李正哲（RiJong Chol，譯音）。
另外，醫院仍在鑑定金正男的死因，諾拉昔說，警方會給金正男的家屬兩周時間進行認屍的程序。1060219
(中央社)
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