1票6千元賄選 台東農會選舉1代表收押
競爭激烈的農會選舉，下午落幕，台東地區農會會員代表選舉，曾姓候選人涉嫌以1票6000元賄選，檢方偵訊後以10萬元交保。
台東地區農會總幹事遴聘，「老臣挑戰現任」，支持人馬壁壘分明，理事和農會代表選情激烈，賄聲賄影。
台東地檢署主任檢察官鄧定強昨晚指揮台東縣調查站，查獲劉姓樁腳，以每票6000元向會員買票，指定投給支持的曾姓代表候選人，鄧定強訊問後將劉姓樁腳以8萬元交保。
今天下午，投票結束，地檢署再將曾姓代表以10萬元交保。
台東地檢署主任檢察官吳維仁表示，已掌握賄選脈絡，案情已向上發展。除了此案外，還掌握其他農會的賄選情資，最近開始收網。1060219
(中央社)
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