南韓：金正男遇刺可能是北韓所為

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馬來西亞警方今天公佈金正男在吉隆坡機場遇刺身亡案調查進展，南韓統一部今天發表官方立場表示，從涉案嫌犯中5名為北韓籍一點來看，此案很可能是北韓所為。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓統一部發言人鄭俊熙今天超出原計畫發言內容表示，雖然最終的調查結果尚未出爐，但南韓政府認為這起命案遇害者確實就是金正男。

鄭俊熙還指出，鑒於北韓此前多次犯下反人道罪行並實施恐襲，南韓政府和國際社會對此案深表憂慮，並將持續密切關注事件走向。

報導引述鄭俊熙表示，近年來，北韓熱衷於研發核武器，並不斷試射彈道飛彈。這足以證明南韓正面臨著嚴峻的安全隱患。 1060219

(中央社)