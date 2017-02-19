南韓：金正男遇刺可能是北韓所為
馬來西亞警方今天公佈金正男在吉隆坡機場遇刺身亡案調查進展，南韓統一部今天發表官方立場表示，從涉案嫌犯中5名為北韓籍一點來看，此案很可能是北韓所為。
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓統一部發言人鄭俊熙今天超出原計畫發言內容表示，雖然最終的調查結果尚未出爐，但南韓政府認為這起命案遇害者確實就是金正男。
鄭俊熙還指出，鑒於北韓此前多次犯下反人道罪行並實施恐襲，南韓政府和國際社會對此案深表憂慮，並將持續密切關注事件走向。
報導引述鄭俊熙表示，近年來，北韓熱衷於研發核武器，並不斷試射彈道飛彈。這足以證明南韓正面臨著嚴峻的安全隱患。 1060219
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。