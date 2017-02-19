血友病友棒球體驗，統一獅投手熱心指導

統一獅球員潘武雄（左）與投手羅錦龍（右）指導劉姓血友病友（中 ）如何打棒球。（呂素麗攝）

統一獅球員潘武雄（左二）指導劉姓血友病友（右）如何打棒球，高雄榮總血友病中心主任余明生（左一）陪同在場。（呂素麗攝）

統一獅與高雄榮民總醫院血友病中心19日合辦病友棒球體驗營，由投手羅錦龍（左三）與強棒潘武雄（右五）指導 ，中為高榮血友病中心主任余明生。（呂素麗攝）

血友病病友因先天性凝血因子不足而造成凝血異常，傷口容易血流不止或關節無故出血，不敢走出戶外運動，尤其是棒球對病友而言更是可望不可及；統一獅棒球隊與高雄榮民總醫院血友病中心19日舉辦病友棒球體驗營，鼓勵他們享受人生不受限。

有18名病友參加棒球體驗營，由統一獅強棒潘武雄及投手羅錦龍指導，高榮血友病中心主任余明生則陪同在旁，病友們體驗打棒球，他們說，感覺很不一樣。

高榮血友病中心主任余明生說，目前醫療進步，已可藉由預防性治療幫助血友擁有與正常人一般的生活品質，只要事先注射「第八凝血因子」，提高凝血因子濃度，就能達到預防效果，運動以游泳最佳，但仍要小心、避免受傷。

余明生指出，血友病症狀主要是四肢關節容易血腫，或拔牙後血流不已，因此，為方便病友就醫且獲取正確衛教資訊，高榮整合血腫科、骨科、復健科、風濕免疫科及腸胃科等專業，成立血友病整合門診；譬如關節有問題就必須會診免疫風濕科、復健科、骨科等，有個案管理師，可以一次約好各科的醫師連續看，病友不必東奔西跑。

余明生說，血友病病況輕重各有不同，有人1週出血3次，也有人1個月才1次，因凝血因子濃度差異，有人活到80歲才被確診罹患血友病，而病友固定注射「第八凝血因子」，就是要提高凝血因子濃度，通常病人自己注射或家屬協助注射。

住屏東的45歲劉先生，從小就有血腫及血流不止症狀，早年無法找出病因，直到國中才確診罹患血友病，但他勇敢面對，不僅積極治療，更考取公務員，妻子也接受他，現在1周注射兩次「第八凝血因子」，平常靠走路、游泳運動，與常人無異。

(中時)