咘咘喝奶狂甩頭 萌喊「還要~」超療癒
藝人賈靜雯和修杰楷的愛女咘咘，可愛模樣被封為「最小網紅」，和爸媽間的溫馨互動常是粉絲關注焦點，今（19日）修杰楷分享一段女兒搖頭晃腦喝奶奶的影片，短短21秒就融化大票網友心。
影片中，咘咘綁著沖天炮髮型，圍上粉色圓點圍兜兜，正坐在嬰兒座椅上喝牛奶，而她一聽到輕快音樂，便馬上跟著節奏瘋狂搖擺，賣力舞動身體、頭部的無厘頭動作，讓修杰楷忍不住說：「這樣喝牛奶是會比較好喝嗎？還是你想自製奶昔？」笑稱猜不透女兒外，更想問咘咘「頭不暈嗎？」
另外，修杰楷在咘咘「搖頭晃腦」到一半時，開口叫她「再喝一口」，咘咘隨即就拿起杯子，用萌軟小奶音連喊2次「還要」，喝完還露出害羞一笑，接著繼續搖擺，萌度破表，讓眾人直呼太可愛了。
(中時電子報)
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