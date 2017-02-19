才風光受訪 憲兵女士官督導長突調職

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國防部長馮世寬上月視導憲指部時，劉畢莉（圖中站立者）做業務報導。圖／軍聞社

憲兵指揮部首位女性士官督導長劉畢莉，也是各軍種中階級最高的女姓士官督導長，年前才剛接受國內各媒體訪問，現已調職到憲訓中心擔任教官，頗令外界意外。

由於事出突然，引發諸多揣測。憲兵指揮部政戰主任謝明德今天指出，劉畢莉擔任士官督導長一職已達1年7個月，因此調整職務至憲兵訓練中心教學研究組擔任教官，調任新職符憲指部任期屆滿調任規定。

劉畢莉從基層士官開始，一路在憲兵擔任過政戰士、教官、訓練士、副總士官長等職務，由於表現傑出，曾在1999年獲得國防部國軍模範女性士官的殊榮。

國防部長馮世寬上月視導憲指部時，劉畢莉同憲兵指揮官許昌中將在大門口迎接，也在業務簡報時向馮世寬說明憲兵提振士官兵士氣的具體作法，獲得馮世寬讚許，國內媒體因此接連對劉畢莉進行訪問。

謝明德說，考量劉畢莉各項學經歷完整，且近期在職進修期滿、成績優異，調任憲兵訓練中心教學研究組擔任教官一職，可發揮其優異之本職學能，貢獻所長、學以致用，給予憲兵受訓班隊正確、良好之教育，發揮經驗傳承之效。

(中時)