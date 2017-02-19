中市府6局處進駐旅展為民服務

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台中市府社會局進駐台中春季旅展，站在第一線宣導托育一條龍等社會福利。（盧金足攝）

台中市府新聞局在台中春季旅展設攤，發揮「影」響力。（盧金足攝）

為民服務無所不在！台中市政府新聞局、社會局、農業局、勞工局、經發局、民政局等6局處參加2017台中春季旅展，站在第一線宣導市政，讓人民很有感。

3天來創造6萬多人次的台中春季國際旅遊大展，從17日展到20日，台中市府包括新聞局、社會局、農業局、勞工局、經發局、民政局等6個局處單位到場設攤，讓來參加旅展的民眾還能了解市府推動的市政建設。

新聞局在旅展設攤，發揮「影」響力！很多民眾對很多電影與電視偶像劇來台中市拍攝大感興趣，近來在台上映的奧斯卡金獎導演馬汀史柯西斯最新力作《沈默》，即在台中市拍攝，還利用金獎導演李安拍攝的《少年Pi的奇幻漂流》造浪池。

社會局將會場打造如1座迷你遊樂場，小朋友玩得不亦樂乎，家長也可進一步了解社會局提供的托育、托老及在宅坐月子等社會服務。

「想找工作或創業，勞工局助你一臂之力！」勞工局提供求職和勞工權益諮詢服務大受歡迎。

民政局在場宣導領先全國，推出宗教場所專用空品旗，還鼓勵大家以米代金、更換LED燈具、一爐一香等，獲民眾好評。

農業局除了在會場宣導市府「青年加農」等活動，鼓勵年輕人加入農務行列，號召很多休閒農業和農友參與，新鮮的蔬果和農特產品，在旅展中開闢強強滾的商機。

經發局拚經濟也拚觀光，培育的青年創業與店家，不管是文創或美食，搭上春季旅展的滿滿人潮，見證活絡經濟發展的效應。

這場盛大的春季旅展，吸引220家廠商、近700個攤位參展，天天人潮湧入，市府站到第一線向市民宣導市政，有如1座行動市府，民眾在那裡，市府就會在那裡。

(中時)